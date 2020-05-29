Официально: ВОЗ не оценивает и не проверяет статистику Минздрава

Во-первых, сбор национальных данных по COVID-19 — это ответственность государств — участников организации. Затем эта информация официально передается ВОЗ. С ней можно ознакомиться через онлайн-сервис.





Фиксация смертей в соответствии с рекомендациями ВОЗ — важная часть улучшения нашего понимания воздействия COVID-19 по всей Европе.





В офисе ВОЗ отметили, что это может дать критически важную информацию об основных факторах риска и причинах смерти. На основании таких данных можно принимать обоснованные решения.





При этом ВОЗ собирает информацию в том виде, в каком ее предоставляют страны, не оценивает и не верифицирует данные.





Что касается рекомендаций ВОЗ о том, какие действия следует предпринимать государствам, то вкратце список таков: тестирование, отслеживание контактов, изоляция «положительных» пациентов, качественная медпомощь для тех, кто в ней нуждается, и физическое дистанцирование.





Каждая страна-участница решает, какие действия предпринять исходя из собственной ситуации, контекста и различных стадий вспышки заболевания, с которыми они сталкиваются. Мандат ВОЗ заключается в том, чтобы направлять, консультировать и поддерживать государства-члены на основе имеющихся фактических данных.