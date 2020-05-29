



В Доминиканской Республике родители по совету шамана напоили своих малолетних дочерей кровью черепахи. Якобы, это убережет семью от заражения коронавирусной инфекцией. Пятимесячная девочка скончалась, пишет Daily Mail.





Гаитянский шаман Вуду посоветовал пить черепашью кровь для профилактики COVID-19.





Родители напоили кровью рептилии семилетнюю и пятимесячную дочерей. После приема крови люди почувствовали себя плохо и обратились за помощью к медикам. Их госпитализировали.





Однако до того, как семью доставили в больницу, младшая девочка умерла. Ее старшая сестра и родители находятся в критическом состоянии.