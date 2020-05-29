+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Ужас! Родители напоили детей черепашьей кровью, чтобы не заразиться COVID-19

Одна малышка умерла, остальная семья в больнице в критическом состоянии.


В Доминиканской Республике родители по совету шамана напоили своих малолетних дочерей кровью черепахи. Якобы, это убережет семью от заражения коронавирусной инфекцией. Пятимесячная девочка скончалась, пишет Daily Mail.

Гаитянский шаман Вуду посоветовал пить черепашью кровь для профилактики COVID-19.

Родители напоили кровью рептилии семилетнюю и пятимесячную дочерей. После приема крови люди почувствовали себя плохо и обратились за помощью к медикам. Их госпитализировали.

Однако до того, как семью доставили в больницу, младшая девочка умерла. Ее старшая сестра и родители находятся в критическом состоянии.
Источник: korrespondent.net
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
НАРОД ПРАЧНУЎСЯ
Никита Ванин
Флаг
Анатолий Лебедько
Актуальный Разговор: Выборы 2020 СТАРТ! Бабарико,...
Игорь Драко
Оппозиция: «Я померла! Дайте насладиться»
Алесь Бяляцкі
История: XVIII. ПОМИЛОВАНИЕ «ДЕКАБРИСТОВ» |...
Петр Рудковский
Пять заметок о «европейском кандидате»
Павел Знавец
О политическом моменте и моей позиции.


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru