Выздоровели и выписаны 17390 человек с ранее выявленной коронавирусной инфекцией.





Утверждается, что было проведено уже 512 тыс. 418 тестов, то есть более 214 тысяч за последние сутки.











Таким образом, находятся на лечении 23150 больных.