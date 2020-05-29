Минздрав обнаружил за сутки 906 новых зараженных COVID-19. Умерло 5 человек
Минздрав Беларуси озвучил официльные данные по ситуации с распространением в стране COVID-19.
По состоянию на 29 мая в Минздраве насчитали 40 тысяч 764 человека с положительным тестом на COVID-19 (+906 за сутки). Их них умерли 224 пациента (+5 человек).
Выздоровели и выписаны 17390 человек с ранее выявленной коронавирусной инфекцией.
Таким образом, находятся на лечении 23150 больных.
Утверждается, что было проведено уже 512 тыс. 418 тестов, то есть более 214 тысяч за последние сутки.
"Белорусский партизан"
14:23 29/05/2020
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