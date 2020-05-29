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Минздрав обнаружил за сутки 906 новых зараженных COVID-19. Умерло 5 человек

Минздрав Беларуси озвучил официльные данные по ситуации с распространением в стране COVID-19.

Минздрав обнаружил за сутки 906 новых зараженных COVID-19. Умерло 5 человек
По состоянию на 29 мая в Минздраве насчитали 40 тысяч 764 человека с положительным тестом на COVID-19 (+906   за сутки). Их них умерли 224 пациента (+5 человек).

Выздоровели и выписаны 17390 человек с ранее выявленной коронавирусной инфекцией.

Таким образом, находятся на лечении 23150 больных.

Утверждается, что было проведено уже 512 тыс. 418 тестов, то есть более 214 тысяч за последние сутки.
"Белорусский партизан"
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