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В Минске вынесли приговор по делу о коммерческом шпионаже

В Минске в отношении двоих мужчин вынесен обвинительный приговор по делу о коммерческом шпионаже. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Беларуси.

Изначально обвиняемым вменялись в вину несанкционированный доступ к компьютерной информации и ее копирование, разработка и использование вредоносных программ для ее получения, а также сбор сведений, составляющих коммерческую тайну.

Двое мужчин в период с октября 2015 года по февраль 2018 года копировали информацию из базы данных «Белтаможсервиса». Сначала они использовали логин и пароль, который оказался у одного из них, когда он ранее работал на предприятии. 

Когда старые учетные данные были деактивированы, им удалось создать специальные компьютерные программы, с помощью которых они продолжали незаконно получать данные: их интересовала информация об электронных таможенных декларациях предприятий, ведущих внешнеэкономическую деятельность. 

Дальше мужчины передавали сведения представителям группы компаний ViM Union — конкурентов «Белтаможсервиса». Там их использовали для оценки рисков, определении товарооборота, а затем привлекали новых серьезных клиентов, предлагая более выгодное сотрудничество.

Дело рассматривалось Партизанским судом Минска, обвиняемые не признали своей вины. В итоге судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда внесла изменения в приговор, оставив в силе лишь обвинения в коммерческом шпионаже (часть 1 статьи 254), освободив обвиняемых от наказания по другим статьям за истечением срока давности.

В итоге приговор обоим мужчинам составил 2 года лишения свободы с отсрочкой его исполнения сроком на 2 года.
Источник: tut.by
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