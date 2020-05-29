+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

"Коронавирусная" социология: белорусы боятся, что скоро начнутся протесты

В Беларуси нарастает социальная напряжённость. 11,7% граждан страны опасаются, что скоро начнутся уличные протесты.

архивное фото

Об этом во время встречи "Социальные последствия пандемии и необходимые меры поддержки населения" рассказала журналистам академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова.

Основная причина протестных настроений — падение доходов. По данным социологов, больше всего в мае теряют в зарплатах работники транспорта и связи, промышленности (в апреле — сферы услуг). 73% из тех, кто уже ощутил падение доходов, ожидают, что они снизятся ещё.

Если в апреле доходы быстрее всего падали в Минске, то в мае они стали снижаться и в малых городах — с населением до 5 тысяч человек. Респонденты констатируют заментое сокращение деловой активности. Также на уровень доходов повлияло изменение курса белорусского рубля к иностранным валютам.
Источник: euroradio.fm
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
НАРОД ПРАЧНУЎСЯ
Никита Ванин
Флаг
Анатолий Лебедько
Актуальный Разговор: Выборы 2020 СТАРТ! Бабарико,...
Игорь Драко
Оппозиция: «Я померла! Дайте насладиться»
Алесь Бяляцкі
История: XVIII. ПОМИЛОВАНИЕ «ДЕКАБРИСТОВ» |...
Петр Рудковский
Пять заметок о «европейском кандидате»
Павел Знавец
О политическом моменте и моей позиции.


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru