



Также в пятерку вошли Россия, Великобритания, Турция и Италия. По статистике европейского бюро ВОЗ в 53-х европейских странах, где проживают 900 млн человек зарегистрировано более 2 миллионов случаев COVID-19, скончалось более 175 тысяч человек.





94% всех скончавшихся – люди старше 60 лет, почти 60% из них – мужчины. Практически у всех были сопутствующие заболевания, чаще всего - сердечно-сосудистые.





Количество заболевших в Европе за последние две недели увеличилось на 15%. На долю региона приходится 38% от всех зарегистрированных случаев COVID-19 в мире и 50% смертей от коронавируса.





Представитель ВОЗ призвал власти европейских стран оказывать поддержку людям и инвестировать в здравоохранение и соцзащиту.





По данным Министерства здравоохранения, на 28 мая количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 39 858, скончалось 219 человек.









Что специалисты ВОЗ говорили в Минске?

В апреле Беларусь по приглашению властей посещала экспертная миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В рамках своего визита специалисты посетили учреждения здравоохранения в Минске и Витебске.





В своем отчете после посещения страны эксперты ВОЗ положительно оценили ряд аспектов работы по предотвращению распространения коронавируса в Беларуси, однако и дали ряд рекомендаций, которые, по мнению экспертов, страна должна соблюдать. В перечень вошли организация дистанционного обучения и отмена массовых мероприятий — эти пункты так и не были реализованы.