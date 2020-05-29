+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Беларусь вошла в ТОП-5 стран Европы с наибольшим числом зараженных COVID-19

За последние две недели Беларусь вошла в пятерку стран Европы с наибольшим числом зарегистрированных случаев заражения COVID-19, заявил директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.


Также в пятерку вошли Россия, Великобритания, Турция и Италия. По статистике европейского бюро ВОЗ в 53-х европейских странах, где проживают 900 млн человек зарегистрировано более 2 миллионов случаев COVID-19, скончалось более 175 тысяч человек.

94% всех скончавшихся – люди старше 60 лет, почти 60% из них – мужчины. Практически у всех были сопутствующие заболевания, чаще всего - сердечно-сосудистые.

Количество заболевших в Европе за последние две недели увеличилось на 15%. На долю региона приходится 38% от всех зарегистрированных случаев COVID-19 в мире и 50% смертей от коронавируса.

Представитель ВОЗ призвал власти европейских стран оказывать поддержку людям и инвестировать в здравоохранение и соцзащиту.

По данным Министерства здравоохранения, на 28 мая количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 39 858, скончалось 219 человек.


Что специалисты ВОЗ говорили в Минске?

В апреле Беларусь по приглашению властей посещала экспертная миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В рамках своего визита специалисты посетили учреждения здравоохранения в Минске и Витебске.

В своем отчете после посещения страны эксперты ВОЗ положительно оценили ряд аспектов работы по предотвращению распространения коронавируса в Беларуси, однако и дали ряд рекомендаций, которые, по мнению экспертов, страна должна соблюдать. В перечень вошли организация дистанционного обучения и отмена массовых мероприятий — эти пункты так и не были реализованы.
Источник: sputnik.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
НАРОД ПРАЧНУЎСЯ
Никита Ванин
Флаг
Анатолий Лебедько
Актуальный Разговор: Выборы 2020 СТАРТ! Бабарико,...
Игорь Драко
Оппозиция: «Я померла! Дайте насладиться»
Алесь Бяляцкі
История: XVIII. ПОМИЛОВАНИЕ «ДЕКАБРИСТОВ» |...
Петр Рудковский
Пять заметок о «европейском кандидате»
Павел Знавец
О политическом моменте и моей позиции.


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru