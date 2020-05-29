Белорусы требовали отправить в отставку министра образования. Что им ответили?
За то, чтобы Игорь Карпенко покинул министерское кресло, подписалось более 5 тысяч человек.
Фото: tut.by
Напомним, люди считали, что «министр образования Игорь Карпенко не справился с проблемами, возникшими в результате пандемии коронавируса». И поэтому должен уйти, пишет blizko.by
Авторы обращения называли нерешенные Игорем Карпенко проблемы в сфере образования.
На их взгляд, министру не удалось организовать дистанционное обучение для учеников и студентов, он не смог обеспечить безопасность школьников, студентов, учителей и учителей (многим старше 60 лет), отменив или отложив занятия.
Кроме того, по мнению подписантов политика Министерства образования увеличила нагрузку на учителей в два раза, так как утром необходимо учить тех учеников, которые пришли на занятия, а вечером проверять классную и домашнюю работу тех учеников, которые выполняют задания дома. В то же время зарплата учителей осталась на прежнем уровне.
Также в «вину» Карпенко вменялось и то, что Министерство образования не имеет четкой позиции по организации образовательного процесса и его действия напоминают «шатания»:
— Инструкция проводить аттестацию школьников за три четверти, со сложением средних баллов за три четверти и делением общего балла на четыре (для тех, кто не ходит в школу из-за самоизоляции) в, считаем, является дискриминационной по отношению к школьникам. И является идеологической, чтобы подтолкнуть родителей отправлять детей на занятия, — упрекали министра подписанты.
Было в той петиции и еще несколько пунктов.
Но судя по ответу, который прислал начальник Главного управления кадровой политики и организационно-аналитической работы Министерства образования Владимир Зданович, «приведенные в обращении доводы не являются обоснованными».
Сам ответ занял три страницы. Цитировать все не будем, целиком почитать его можно здесь. Остановимся на наиболее важном, на наш взгляд. В ответе, в написано, что дистанционное обучение в средних школах страны не предусмотрено. Кроме того, подчеркивается, что все ученики будут аттестованы по итогам учебного года. И самое главное: работа учреждений образования при необходимости может быть скорректирована, но после рекомендаций Минздрава.
09:22 29/05/2020
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