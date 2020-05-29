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Напомним, люди считали, что «министр образования Игорь Карпенко не справился с проблемами, возникшими в результате пандемии коронавируса». И поэтому должен уйти, пишет blizko.by





Авторы обращения называли нерешенные Игорем Карпенко проблемы в сфере образования.

На их взгляд, министру не удалось организовать дистанционное обучение для учеников и студентов, он не смог обеспечить безопасность школьников, студентов, учителей и учителей (многим старше 60 лет), отменив или отложив занятия.





Кроме того, по мнению подписантов политика Министерства образования увеличила нагрузку на учителей в два раза, так как утром необходимо учить тех учеников, которые пришли на занятия, а вечером проверять классную и домашнюю работу тех учеников, которые выполняют задания дома. В то же время зарплата учителей осталась на прежнем уровне.

Также в «вину» Карпенко вменялось и то, что Министерство образования не имеет четкой позиции по организации образовательного процесса и его действия напоминают «шатания»:

— Инструкция проводить аттестацию школьников за три четверти, со сложением средних баллов за три четверти и делением общего балла на четыре (для тех, кто не ходит в школу из-за самоизоляции) в, считаем, является дискриминационной по отношению к школьникам. И является идеологической, чтобы подтолкнуть родителей отправлять детей на занятия, — упрекали министра подписанты.

Было в той петиции и еще несколько пунктов.

Но судя по ответу, который прислал начальник Главного управления кадровой политики и организационно-аналитической работы Министерства образования Владимир Зданович, «приведенные в обращении доводы не являются обоснованными».



