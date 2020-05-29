Фото pixabay.com





Сильные новости поговорили с гомельчанином Игорем, который работал строителем в





Подмосковье. И-за закрытия границ из-за пандемии коронавируса он уже несколько месяцев находится дома.





Гомельчанин склоняется к мысли, что на работу в Россию больше не поедет. Из его рассказа можно выделить две основные причины. Первая – уровень заработка.









— У меня сейчас куча знакомых отправились просто в Европу дальнобойщиками. Как я когда-то водителем в Россию, так сейчас пацаны сдают на категорию и едут крутить баранку. Есть друзья, кто перестал ездить в РФ, потому что нашли себе варианты в Литве, в Польше. Там намного лучше платят, есть бытовые возможности, условия, страховки и гарантии — все то, чего в России просто нет, – рассказал Игорь.





Добавим, что по уровню средней зарплаты названные страны опережают нашу восточную соседку.





Вторая причина – в России изменились и отношения между людьми.





— В 00-х годах как-то по инерции мы все там были как свои… Это как-то со временем изменилось. Сейчас для россиянина и белорус — иностранец. Про украинцев нет смысла и говорить, да их там и не осталось сейчас уже, все рвут на Польшу. Но как-то так стало, притом незаметно, очень потихоньку, что они нам там уже не такие и «братья». В смысле, братьями там итак никто не был, понятно, что это так просто говорится. Но сейчас вопрос о том, что мы — не дома и не в своей стране, он постоянно чувствуется, присутствует, да. Пока это не создает большого напряжения, но ведь раньше вообще об этом никто не думал, поэтому сейчас мы уже думаем: а что будет дальше? – отметил гомельчанин.









Он также добавил, что на настроения людей влияет пропаганда:





– Сейчас обычный россиянин запросто может зарядить что-нибудь типа «Вы без нас никуда, вы даже у себя денег не можете заработать, мы вас кормим». Как же вы нас кормите, если мы сами зарабатываем? Мы приезжаем, работаем, зарабатываем — и нас кормят? Этого я понять не могу.





Напомним, что по разным оценкам в Россию на заработки ездят нескольких сотен тысяч белорусов. Мнимальную цифру за прошлый год дало МВД РФ – свыше 100 тысяч.





При этом статистика говорит о снижении суммы перечислений из России в Беларусь за последние годы.





Вместе с тем наблюдается и обратный процесс. В прошлом году количество трудовых мигрантов, приехавших в нашу страну, выросло почти до 21 тысячи человек. В основном это работники из России, Китая и Украины.