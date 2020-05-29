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В какие страны смогут поехать белорусы летом?

Белорусские туристы в летний период будут интересны странам, не завязанным полностью на крупные рынки России и ЕС. Такое мнение в беседе с корреспондентом агентства «Минск-Новости» высказал председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый.

В какие страны смогут поехать белорусы летом?
Еще в апреле в условиях пандемии казалось, что белорусы на отдых за границей вряд ли могут рассчитывать. Однако ближе к лету вместе с солнцем появился лучик надежды. По крайней мере, некоторые государства уже заявили, что готовы в скором времени видеть белорусов в числе своих гостей.

— Основная проблема заключается в том, что страны неравномерно зашли в карантинный кризис и в каждой свои специфические условия. Соответственно, и выходить из этой ситуации все будут по-разному, неравномерно. Спрогнозировать, что будет через месяц, довольно трудно, — говорит Ф. Гулый. — Но основная тенденция такова, что развитые в туристическом отношении европейские страны — члены ЕС, скорее всего, не откроют границы для всех желающих в ближайшее время и замкнутся внутри себя. То есть сделают упор на внутренний и межрегиональный туризм. А белорусы в плане отдыха на море смогут рассчитывать на те государства, которые нуждаются в туристах, но в ЕС не входят, находясь в таком, скажем, промежуточном состоянии. Это Черногория, Албания, Грузия, Турция, Тунис. Кто-то из них уже заявил о намерении впустить белорусских туристов с 1 июля (как, например, Грузия и Турция), кто-то пока не назвал конкретных сроков, но, надеемся, сделает это в ближайшее время. Надо дождаться официальной информации от властей. Каждая страна должна определиться, кого она готова принять, а кого нет.

Что касается популярного у наших соотечественников Египта, то, по словам Ф. Гулого, полеты туда, по предварительной информации, стоят в графике туроператоров с середины июля.

— Нужно понимать, что ответ на вопрос, кто кого и куда впустит, лежит в плоскости политики, экономического прагматизма, а не туристических экспертиз, — говорит Ф. Гулый. — К тому же в случае открытия границ, когда в свои ресорты заедут первые туристы, представители разных стран и эпидемических зон, они неизбежно столкнутся друг с другом. И пока непонятно, как люди себя поведут. Показателен пример Франции, где в какой-то момент посетителям разрешили приходить на пляжи при условии соблюдения определенных правил. Французы на пляжи пришли, но все правила нарушили. В итоге пляжи снова закрыли. Всегда есть вероятность, что какая-то часть туристов на отдыхе не захочет находиться на одном пляже с представителями другой национальности. Другие станут предъявлять претензии отелям, что они принимают недостаточные меры для борьбы с коронавирусом. В общем, нюансов масса. Поэтому, как только первые туристы из разных стран столкнутся на ресорте, модель летнего отдыха 2020 года значительно прояснится.
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