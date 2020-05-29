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В Чаусском районе водитель на «Мазде» сбил офицера ГАИ

В Чаусском районе пьяный водитель на "Мазде" сбил офицера ГАИ. 36-летнего жителя Кричева задержали. В его крови обнаружили 2,53 промилле алкоголя, сообщает в Telegram пресс-служба МВД, передает euroradio.fm.

Происшествие случилось 23 мая. В милицию в Чаусах позвонил очевидец, сообщивший об автомобиле, который едет в сторону районного центра и водитель которого может быть в состоянии алкогольного опьянения. Силовики встретили машину на окраине города, но водитель не подчинился и не остановился. Он ехал на скорости до 160 километров в час. Через несколько километров водитель вынужден был остановиться — не смог обогнать внедорожник с прицепом.

Сотрудники ГАИ попытались задержать нарушителя. Один из них оказался в салоне со стороны переднего пассажирского сиденья. В этот момент автомобиль сорвался с места и сбил другого сотрудника ГАИ — он оказался на капоте, ударился о стекло и отлетел на обочину. У пострадавшего позже не обнаружили серьезных травм.

Через несколько десятков метров "Мазда" остановилась — гаишник, который был в салоне, сумел вытащить ключ из замка зажигания. Водителя схватили. Уголовное дело завели по факту насилия и угрозы применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. На мужчину также составили административный протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения.
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