В Чаусском районе водитель на «Мазде» сбил офицера ГАИ

Происшествие случилось 23 мая. В милицию в Чаусах позвонил очевидец, сообщивший об автомобиле, который едет в сторону районного центра и водитель которого может быть в состоянии алкогольного опьянения. Силовики встретили машину на окраине города, но водитель не подчинился и не остановился. Он ехал на скорости до 160 километров в час. Через несколько километров водитель вынужден был остановиться — не смог обогнать внедорожник с прицепом.





Сотрудники ГАИ попытались задержать нарушителя. Один из них оказался в салоне со стороны переднего пассажирского сиденья. В этот момент автомобиль сорвался с места и сбил другого сотрудника ГАИ — он оказался на капоте, ударился о стекло и отлетел на обочину. У пострадавшего позже не обнаружили серьезных травм.





Через несколько десятков метров "Мазда" остановилась — гаишник, который был в салоне, сумел вытащить ключ из замка зажигания. Водителя схватили. Уголовное дело завели по факту насилия и угрозы применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. На мужчину также составили административный протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения.



