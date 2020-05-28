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Экс-чиновницу Минздрава этапировали в женскую колонию в Гомеле

Бывшая глава фарминспекции министерства здравоохранения Беларуси Людмила Реутская, которая получила реальный срок за коррупционные преступления, этапирована в исправительную колонию, сообщил Sputnik источник, знакомый с материалами уголовного дела.


В конце осени 2019 года суд Фрунзенского района Минска приговорил экс-чиновницу Минздрава к шести годам лишения свободы. Приговор был обжалован, но Мингорсуд не отменил его, и судебное решение вступило в законную силу.

«Она этапирована в исправительную колонию», — сказал собеседник Sputnik.

В настоящее время в Беларуси осталась одна женская исправительная колония закрытого типа, она находится в Гомеле. Долгое время в пенитенциарной системе МВД Беларуси было две женские ИК, колония в Речице была закрыта. Женщины, приговоренные судами Беларуси к реальным срокам, отбывают наказание только в колонии общего режима. Мужчинам, кроме общего, могут назначать строгий, усиленный режим, а также особо опасным преступникам — часть срока в тюрьме.

Как ранее сообщал Sputnik, суд признал Реутскую виновной в получении взяток и в мошенничестве, ей было назначено шесть лет лишения свободы.

Суд также вынес частное определение в связи с тем, что Реутская, которая занимала пост в Минздраве, признана виновной в коррупции. В нем сказано, что до министра здравоохранения необходимо довести информацию о недопустимости нарушения антикоррупционного законодательства. алінкіна
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