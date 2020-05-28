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Полное обнуление кадров: в Пинске требуются 52 врача, 50 медсестёр и 23 санитарки

Всего в банке вакансий 412 вариантов трудоустройства. Треть из них – работа по специальности «врач», «медсестра», «санитарка», пишет Медиа-Полесье.

Полное обнуление кадров: в Пинске требуются 52 врача, 50 медсестёр и 23 санитарки
Как сообщается на сайте Пинского горисполкома, требуется 52 врача, 50 медсестёр, 18 младших медсестёр, 23 санитарки. Необходимы также фельдшеры и лаборанты. Специалистам в сфере медицины предлагают заработную плату не выше тысячи рублей. Четырёхзначное число встречается всего единожды — вакансия «врач-анестезиолог-ревматолог» в детской больнице. Обещают тысячу рублей. Спрос на работников в сфере медицины в апреле был таким же высоким.

На сегодня среди вакансий самая высокая зарплата – 1.200 рублей. Такую оплату труда предлагают главному технологу филиала «Камертон» ОАО «Интеграл».


В 2013 году в банке вакансий города было 700 вариантов трудоустройства. 90% предложения — рабочие профессии. В 2016 — 486 вакансий. На тот момент требовались рабочие строительных специальностей (для работы за рубежом) и медицинских работники.

В 2018 году в городе было 564 свободных рабочих места. 10% из них — предложение работать в строительстве.

Два года назад уровень безработицы в Пинске составлял 0,8% к экономически активному населению. В марте 2020 года составил 0,4%.
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