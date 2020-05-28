+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Неожиданно: Швейцария разрешит работу проституток в перчатках и безопасных позах. А кто проверит?

Швейцария разрешит работу проституток, однако они будут обязаны соблюдать правила безопасности. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Depositphotos

Секс-работницам нужно будет соблюдать определенные требования: например, в коленно-локтевой позе и во время секса втроем им придется надевать перчатки. В Швейцарии настаивают, что проститутки должны будут работать в безопасных позах и по возможности носить маски. По возможности девушкам придется менять простыни для каждого нового клиента.

Отмечается, что клиенты больше не смогут сохранять анонимность. Их данные будут храниться в базе как минимум четыре недели на случай, если проститутки заразятся коронавирусом.


В Швейцарии разрешено легально заниматься проституцией с 1942 года.

В начале апреля тысячи секс-работниц в Германии пожаловались на закрытие борделей и проблемы с возвращением домой из-за ситуации с коронавирусом. Большая часть из них — примерно 80 процентов — родом из других стран, например, Румынии, Болгарии, Украины и Польши.
lenta.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Актуальный Разговор: Выборы 2020 СТАРТ! Бабарико,...
Игорь Драко
Оппозиция: «Я померла! Дайте насладиться»
Алесь Бяляцкі
История: XVIII. ПОМИЛОВАНИЕ «ДЕКАБРИСТОВ» |...
Петр Рудковский
Пять заметок о «европейском кандидате»
Павел Знавец
О политическом моменте и моей позиции.
Ольга Карач
ПОСЛЕДНЯЯ КОМБИНАЦИЯ ЛУКАШЕНКО
Никита Ванин
Чистка лексикона


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru