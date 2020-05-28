Плохой хороший писатель? О скандале вокруг имени Эдуарда Успенского

"Собеседник" опубликовал открытое письмо его дочери Татьяны директору московской Государственной детской библиотеки:





Мне стало известно, что Российская Государственная Детская Библиотека проводит конкурс на логотип премии имени моего отца – писателя Эдуарда Успенского. С большим сожалением и горечью хочу выразить свое несогласие с присвоением премии его имени.









Думаю, что человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным… Мой отец был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие, это была его система отношений в семье…





Это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно по отношению ко мне – его дочери, моей матери – его жене, его внукам, детям другой жены (известной телеведущей Элеоноры Филиной) и т. д…





К несчастью, грубость и хамство, контроль и принуждение постепенно стали нормой его жизни… Также нормой стали показная идиллия, когда при приезде телевизионных групп приглашались внуки и должны были изображать счастливую семью великого писателя.





Зная о своих проблемах, в том числе с алкоголем, мой отец не обращался к официальным психологам, а являлся сторонником секты В.Д. Столбуна, проходил у него «лечение», поддерживал секту материально, рекламировал ее на ТВ, в газетах, что тоже не может являться большой заслугой. Мой отец знал об избиениях детей, практикуемых сектой, но это никогда его не останавливало. Он восхищался Столбуном, его методами, приводил туда своих знакомых и друзей.





Будучи несомненно талантливым человеком, способным увлечь людей творческими идеями (передача «Гавань», создание мультфильмов совместно с творческими коллективами студий), он не сумел преодолеть свои человеческие пороки, доброжелательно и спокойно общаться с людьми.





Хотелось бы, чтобы мое мнение было услышано…





Считаю, что имя человека, практиковавшего много лет насилие в своей семье, в том числе в отношении детей, не должно быть присвоено премии в такой гуманистической области, как детская литература…









Олег Лекманов:





Старые и любимые с детства стихи Э. Успенского воспринимаются теперь как-то иначе совсем:





А дома папа с бабушкой,

А может, мама с дедушкой

Сейчас же накормили

Голодного сынка,

Слегка его погладили,

А может, не погладили,

Слегка его пошлепали,

А может, не слегка.





Или вот:





Папа изловил стрелка

И поколотил слегка.





А это был вовсе

Не папин сынок,

А просто соседский

Чужой осьминог.





И папа чужой

Говорит очень строго:

— Я своих маленьких

Пальцем не трогаю.

С вами теперь поквитаться хочу.

Дайте я вашего поколочу.





— Ладно, берите

Какого хотите,

Только не очень-то уж

Колотите.





Выбрал себе осьминог малыша

Взял и отшлепал его не спеша,

Только глядит —

А малыш темно-синий

Стал почему-то вдруг

Белым как иней.

И закричал тогда папа чужой:

— Батюшки-светы,

Да это же мой!

Значит, мы шлепали

Только моих.

Так что теперь

Вы должны мне двоих!





Павел Соболев:





на самом деле крокодил Гена был аллигатором Гитлера





Часть публики на стороне Татьяны Эдуардовны.







