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БЖД продлевает "коронавирусную" рассадку в поездах до 1 июля

Белорусская железная дорога продлевает срок действия схемы рассадки с учетом социальной дистанции в поездах с нумерованными местами до 1 июля 2020 года.


Рассадка по этой схеме была введена БЖД с 15 апреля 2020 года с целью соблюдения пассажирами необходимой социальной дистанции в купейных, плацкартных вагонах и в вагонах с местами для сидения.

Данная мера направлена на сохранение здоровья граждан, профилактику распространения вирусных инфекций среди пассажиров белорусской магистрали, а также создание комфортных условий проезда в поездах с нумерованными местами.

Новая схема подразумевает размещение не более двух пассажиров в купе, в плацкартном вагоне – не более трех человек в одном отсеке. Пассажирам, оформившим билеты в одном заказе, разрешена покупка трех или четырех мест в купе, если до этого там не было продано ни одного места.

При оформлении билетов в вагонах с местами для сидения в двухместном ряду пассажир будет размещен у окна. В трехместном – один человек у окна, другой – через место у прохода (средний ряд остается незанятым).

Новая схема рассадки применяется при оформлении проездных документов как в железнодорожных кассах, так и через интернет, сообщает пресс-центр БЖД
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