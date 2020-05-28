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Ошиблись машиной? В фуре из Сербии таможенники обнаружили нелегалов

Минские таможенники обнаружили нелегалов в грузовом отсеке автопоезда SCANIA, следовавшего из Сербии

Минские таможенники при досмотре грузового отсека автопоезда SCANIA сербского перевозчика обнаружили спрятавшихся в нем двух граждан.


Грузовое транспортное средство прибыло из Сербии для оформления в зону таможенного контроля ПТО «Белкультторг».

Согласно товаросопроводительным документам в фуре находилась партия картона, но по факту среди товара спрятались еще два молодых человека 2004 года рождения.

При себе у граждан, предположительно Афганистана, не было никаких документов, удостоверяющих личность.

Таможенники оперативно вызвали сотрудников Минского РУВД, которым и передали двух молодых людей. 

В настоящее время молодые люди находятся в отделе по гражданству и миграции Минского района.
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