В Свислочи муж пытался зарезать жену прямо на улице

фото носит иллюстративный характер





Вечером 27 мая в милицию поступило сообщение о причинении ножевых ранений 32-летней местной жительнице.

Предварительно установлено, что около 17.10 часов 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения встретил супругу с работы. Находясь на одной из улиц райцентра, он повалил женщину на землю и стал наносить ей удары ножом в область грудной клетки. Женщина активно сопротивлялась, хватала лезвие ножа руками.

На помощь пришел прохожий, который оттянул ее супруга, забрав у него нож. В настоящее время женщина находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.

Следователями осмотрено место происшествия, изъяты следы и объекты, в т.ч. нож. Назначено производство ряда экспертиз, допрошена потерпевшая и свидетели.

Скрывшийся с места происшествия мужчина задержан сотрудниками милиции, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Мотив совершения указанных действий и иные обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает СК