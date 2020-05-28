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В Свислочи муж пытался зарезать жену прямо на улице

Неравнодушный прохожий спас женщину

фото носит иллюстративный характер

Вечером 27 мая в милицию поступило сообщение о причинении ножевых ранений 32-летней местной жительнице.
 
Предварительно установлено, что около 17.10 часов 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения  встретил супругу с работы. Находясь на одной из улиц райцентра, он повалил женщину на землю и стал наносить ей удары ножом в область грудной клетки. Женщина активно сопротивлялась, хватала лезвие ножа руками. 
 
На помощь пришел прохожий, который оттянул ее супруга, забрав у него нож. В настоящее время женщина находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.
 
Следователями осмотрено место происшествия, изъяты следы и объекты, в т.ч. нож. Назначено производство ряда экспертиз, допрошена потерпевшая и свидетели.
 
Скрывшийся с места происшествия мужчина задержан сотрудниками милиции, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Мотив совершения указанных действий и иные обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает СК
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