+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

COVID-19: в Беларуси уже почти 40 тысяч заразившихся и 219 умерших - и это только официально!

Минздрав озвучил официальную статистику по распространению коронавируса в Беларуси.

COVID-19: в Беларуси уже почти 40 тысяч заразившихся и 219 умерших - и это только официально!
По состоянию на 28 мая в стране зарегистрированы 39 тыс. 858 человек с положительным тестом на COVID-19 (+862 за сутки). 

Из них умерли 219 пациентов (+5)

Выздоровели и выписаны 16 тыс. 660 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Утверждается, что всего проведено 499 тыс. 249 тестов.

При этом непонятно, кого у нас тестируют, но то, что многих больных с подозрением на COVID-19 тестировать отказываются, это точно. 

Причем не только рядовых белорусов, но и медиков, чей риск заразиться многократно выше, что дает очередной повод не доверять статистике, которая не отражает реальной картины распространения коронавируса в Беларуси.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Актуальный Разговор: Выборы 2020 СТАРТ! Бабарико,...
Игорь Драко
Оппозиция: «Я померла! Дайте насладиться»
Алесь Бяляцкі
История: XVIII. ПОМИЛОВАНИЕ «ДЕКАБРИСТОВ» |...
Петр Рудковский
Пять заметок о «европейском кандидате»
Павел Знавец
О политическом моменте и моей позиции.
Ольга Карач
ПОСЛЕДНЯЯ КОМБИНАЦИЯ ЛУКАШЕНКО
Никита Ванин
Чистка лексикона


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru