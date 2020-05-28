COVID-19: в Беларуси уже почти 40 тысяч заразившихся и 219 умерших - и это только официально!
Минздрав озвучил официальную статистику по распространению коронавируса в Беларуси.
По состоянию на 28 мая в стране зарегистрированы 39 тыс. 858 человек с положительным тестом на COVID-19 (+862 за сутки).
Из них умерли 219 пациентов (+5)
Выздоровели и выписаны 16 тыс. 660 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Утверждается, что всего проведено 499 тыс. 249 тестов.
При этом непонятно, кого у нас тестируют, но то, что многих больных с подозрением на COVID-19 тестировать отказываются, это точно.
Причем не только рядовых белорусов, но и медиков, чей риск заразиться многократно выше, что дает очередной повод не доверять статистике, которая не отражает реальной картины распространения коронавируса в Беларуси.
"Белорусский партизан"
13:25 28/05/2020
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