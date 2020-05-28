По состоянию на 28 мая в стране зарегистрированы 39 тыс. 858 человек с положительным тестом на COVID-19 (+862 за сутки).





Из них умерли 219 пациентов (+5)





Выздоровели и выписаны 16 тыс. 660 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.





Утверждается, что всего проведено 499 тыс. 249 тестов.





При этом непонятно, кого у нас тестируют, но то, что многих больных с подозрением на COVID-19 тестировать отказываются, это точно.



