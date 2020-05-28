С антисептиками и в масках. В Минобре рассказали, как пройдут экзамены в школах
При проведении выпускных экзаменов у школьников, будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы, утверждают в министерстве образования
«Необходимо обеспечить наличие антисептиков и средств индивидуальной защиты. Экзамены должны проводиться в больших классах, в которых предварительно провели влажную уборку и проветривание. Учеников необходимо рассадить по одному за партой», — пояснили в Минобразовании.
Если экзамен проходит в устной форме, то в ведомстве порекомендовали разделить учеников на группы по пять человек. В кабинете разрешено находиться только членам экзаменационной комиссии, которые должны быть в масках.
12:32 28/05/2020
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