Ощутят даже здоровые люди: сегодня ожидается сильная магнитная буря
В те дни, когда солнце особо активно, полезно сократить физическую активность, следить за питанием, побольше пить воды.
Сильная магнитная буря ожидается 28 мая, ее ощутят даже здоровые люди. А29 мая нас ожидают уже, по сути, отголоски бури предыдущего дня.
Не пугайтесь нарушений сна, потери концентрации, раздражительности и ухудшения самочувствия – все это временно, и придет в норму, как только магнитная буря закончится.
Геомагнитные бури возникают из-за поступлений в окрестности Земли возмущенных высокоскоростных потоков солнечного ветра и связанной с ними ударной волны.
Это явление происходит в основном в средних и низких широтах Земли.
12:00 28/05/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение