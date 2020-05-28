Ощутят даже здоровые люди: сегодня ожидается сильная магнитная буря

Сильная магнитная буря ожидается 28 мая, ее ощутят даже здоровые люди. А

29 мая нас ожидают уже, по сути, отголоски бури предыдущего дня.





Не пугайтесь нарушений сна, потери концентрации, раздражительности и ухудшения самочувствия – все это временно, и придет в норму, как только магнитная буря закончится.





Геомагнитные бури возникают из-за поступлений в окрестности Земли возмущенных высокоскоростных потоков солнечного ветра и связанной с ними ударной волны.





Это явление происходит в основном в средних и низких широтах Земли.