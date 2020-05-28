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Ощутят даже здоровые люди: сегодня ожидается сильная магнитная буря

В те дни, когда солнце особо активно, полезно сократить физическую активность, следить за питанием, побольше пить воды.

Сильная магнитная буря ожидается 28 мая, ее ощутят даже здоровые люди. А 
29 мая нас ожидают уже, по сути, отголоски бури предыдущего дня.

Не пугайтесь нарушений сна, потери концентрации, раздражительности и ухудшения самочувствия – все это временно, и придет в норму, как только магнитная буря закончится.

Геомагнитные бури возникают из-за поступлений в окрестности Земли возмущенных высокоскоростных потоков солнечного ветра и связанной с ними ударной волны.

Это явление происходит в основном в средних и низких широтах Земли.
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