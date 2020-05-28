Фельдшер скорой медицинской помощи Бреста попала в больницу с двусторонней пневмонией. До госпитализации она ездила на вызовы — в том числе, к пациентам с признаками коронавирусной инфекции — но тест на COVID-19 ей делать отказались. Об этом она рассказала TUT.BY.





Светлана (имя изменено по просьбе героини. — Прим. TUT.BY) работает фельдшером на одной из подстанций города.





— Я заболела в пятницу, 22 мая. Обращалась в поликлинику. Дали больничный. Тест на коронавирус не взяли. Хотя я объясняла, с какими больными работала. Когда состояние ухудшилось, обратилась в больницу. Меня госпитализировали — и на КТ обнаружили двустороннюю пневмонию. Со слов врачей — «ковидная». Но и тогда тест мне не делали, — рассказывает Светлана.





До госпитализации женщина в составе бригады выезжала на вызовы, в том числе, и к пациентам с признаками коронавирусной инфекции.





— Нас на работе не тестируют. Мы считаемся контактами второго уровня.





Светлана объясняет: переживает не за себя — за своих коллег и родственников.





— У меня с семьей контакт был, с коллегами. Дома муж. Он после инфаркта только закрыл больничный… Состояние у меня еще более-менее. Я знаю, что много наших сейчас болеет. Одна девочка лежит в инфекционной больнице. Мы [медики] стали болеть очень сильно. Поэтому паникуем.





Светлана также сообщила, что на подстанции, где она работала до больничного, одноразовый комбинезон ей приходилось использовать многократно:





— Его обрабатывали антисептиками, кварцевали 30 минут, а потом опять надевали.





За комментарием журналисты обратились к главному врачу станции скорой медицинской помощи Бреста Валентине Пашкевич. Она говорит, что учреждение работает в соответствии с нормативными документами, которые в том числе оговаривают, в каких случаях работников тестируют на COVID-19.





— Если у нас есть контакт работников с пациентом с подтвержденным COVID-19, то мы берем у таких работников мазки. Если коронавирус подтверждается, то человек с COVID-19 уходит на самоизоляцию, а мы проводим расследование — и у всех, кто с ним контактировал, берем мазки. (…)





Более того, мы ежедневно контролируем состояние здоровья своих сотрудников, которые приходят на смену. Мы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы наши работники не болели. Нам их заменить некем. Если они будут болеть, то кто же будет работать? Мы отслеживаем эту ситуацию.





Тех, у кого подтверждается COVID-19, но нет симптомов, мы отправляем домой на самоизоляцию на больничный. Они не работают. Работники, которые заболевают в нерабочее время, тоже ставят нас в известность и мы знаем, что с ними случилось и куда они попали, — рассказывает Валентина Пашкевич.









По данным на 27 мая, на больничном находился 31 работник брестской скорой. Диагнозы разные: травмы, ОРВИ, пневмонии. Подтвержденной коронавирусной инфекции среди них нет, утверждают в станции скорой медицинской помощи Бреста.





Что и не удивительно: нет теста - нет коронавируса. Вот такая у нас потом получается статистика.