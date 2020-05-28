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А вам не надо? Любой белорус может стать владельцем автозака

На сайте «Белспецконтракта» выставлены на продажу три милицейских спецавтомобиля МАЗ.

фото носит иллюстративный характер


Цена каждого из них составляет 10,1 тыс. рублей, или около 4 тыс. долларов.

Два автозака выпустили в 2006 году. У них больше 160 тыс. километров пробега.

Еще один автомобиль 2010 года выпуска с пробегом почти 230 тыс. километров.

Степень износа - 90%.

Ограничений по использованию автозаков нет: на них можно как ездить на дачу, так и поставить в качестве автолавки на какой-нибудь Зыбицкой в Минске. 

Можно и туристические поездки организовать.
Источник: telegraf.by
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