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В 94 года умер младший сын Якуба Коласа Михась Мицкевич

В 94 года умер младший сын классика белорусской литературы Якуба Коласа (Константина Мицкевича) Михась Мицкевич.

Михась Мицкевич / nlb.by​

Об этом на своей странице в Facebook сообщила его внучка Василина Мицкевич. Он был известным белорусским учёным в области обработки металлов — лауреат Государственной премии Беларуси, доктор технических наук. Михась Мицкевич — автор более 150 научных работ и двух десятков изобретений, передает "Еврорадио".

Михась Константинович гордился тем, что его сын, дочь и внучка закончили БГУ с красными дипломами. По этому поводу он написал шуточный стишок:

"Хай нашы дзеці вырастуць свядомымі

І пракладуць жыццёвы шлях свой самі.

Хай свецяцца яны чырвонымі дыпломамі,

А не чырвонымі насамі".

Он иногда вспоминал интересные и забавные истории из жизни своего отца. Например, как другой классик белорусской литературы Янка Купала научил его петь "непристойные" песни.

Михась с отцом, конец 1920-х годов / movananova.by

Михась Мицкевич с фото отца, 2017 год / movananova.by
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