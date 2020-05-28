В 94 года умер младший сын Якуба Коласа Михась Мицкевич

Михась Мицкевич / nlb.by​





Об этом на своей странице в Facebook сообщила его внучка Василина Мицкевич. Он был известным белорусским учёным в области обработки металлов — лауреат Государственной премии Беларуси, доктор технических наук. Михась Мицкевич — автор более 150 научных работ и двух десятков изобретений, передает "Еврорадио"





Михась Константинович гордился тем, что его сын, дочь и внучка закончили БГУ с красными дипломами. По этому поводу он написал шуточный стишок:





"Хай нашы дзеці вырастуць свядомымі





І пракладуць жыццёвы шлях свой самі.





Хай свецяцца яны чырвонымі дыпломамі,





А не чырвонымі насамі".





Он иногда вспоминал интересные и забавные истории из жизни своего отца. Например, как другой классик белорусской литературы Янка Купала научил его петь "непристойные" песни.





Михась с отцом, конец 1920-х годов / movananova.by



