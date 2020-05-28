Вознесение Господне: что обязательно нужно сделать 28 мая









Сорок дней Господь являлся своим ученикам и многим верующим после Своего Воскресения. На сороковой день Христос собрал своих учеников и вывел их из города в селение Вифания. Там он на горе Елеон дал им наказ и вознесся в небо.





В храмах священники в белых одеяниях десять дней будут молиться, вплоть до Троицы. В день Вознесения Господня принято идти в церковь, чтобы вознести молитвы. В этот праздник пост уже не действует, поэтому после молитвы принято собираться за праздничным столом.





Считается, что в этот день Иисус ходит по улицам под видом бродяги. Поэтому нельзя отказывать в милостыни любому просящему.





По народному поверью в день Вознесения Господня следует помянуть родственников, которые ушли в иной мир, посетив кладбище. Сегодня Бог отпускает души, чтобы у них появилась возможность повидаться с родственниками и вспомнить свою жизнь.





Этот праздник для верующих людей всегда имел большое значение. В этот день принято было собираться на берегу реки, чтобы жечь костры и водить хороводы. Одной из традиций также было выпекание блинов, пирогов и «лесенок» – Иисусу на дорожку.





Сегодня нельзя думать о плохом и ругаться, делать ремонт, работать в огороде и заниматься тяжелой физической работой и выбрасывать мусор.





На праздник Вознесения Господня принято обращаться к Богу и просить о даровании здоровья и помощи в жизни.







