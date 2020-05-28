







На скамье подсудимых – 24-летний житель областного центра. В начале января в поселке Большевик мужчина ворвался в банк и, угрожая сотрудникам игрушечным пистолетом, завладел крупной суммой денег – около 11 тысяч рублей. Тогда он скрылся, а через два месяца решился на еще один разбой, но попытка ограбления отделения в агрогородке Бобовичи не удалась. Кассир нажала на тревожную кнопку. Позже нападавшего задержали. Суд признал его виновным в разбое, совершенном повторно с целью завладения имуществом в крупном размере.





Мужчина сообщил, что на преступление пошел из-за долгов – кредитов, которые не мог погасить. Еще часть денег потратил на азартные игры. Женат, двое детей, имеет положительные характеристики на работе. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней.