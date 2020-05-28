«Из-за долгов и азартных игр»: Суд вынес приговор мужчине за нападение на отделение банка
Шесть лет колонии усиленного режима за разбойные нападения на отделения «Беларусбанка». Сегодня суд Гомельского района вынес приговор по резонансному делу.
На скамье подсудимых – 24-летний житель областного центра. В начале января в поселке Большевик мужчина ворвался в банк и, угрожая сотрудникам игрушечным пистолетом, завладел крупной суммой денег – около 11 тысяч рублей. Тогда он скрылся, а через два месяца решился на еще один разбой, но попытка ограбления отделения в агрогородке Бобовичи не удалась. Кассир нажала на тревожную кнопку. Позже нападавшего задержали. Суд признал его виновным в разбое, совершенном повторно с целью завладения имуществом в крупном размере.
Мужчина сообщил, что на преступление пошел из-за долгов – кредитов, которые не мог погасить. Еще часть денег потратил на азартные игры. Женат, двое детей, имеет положительные характеристики на работе. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней.
07:20 28/05/2020
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