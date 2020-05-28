+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Госстандарт запретил продажу в Беларуси российских детских книг

Госстандарт провел массовую проверку детской литературы в результате чего всего за один день вынес 11 предписаний о запрете к реализации на территории Беларуси.

В реестр опасной продукции, например, включены русские народные сказки из серии «З любимых сказки» ООО «Издательский дом «Проф-Пресс», а также любимые детские классики, рассказы о животных Михаила Пришвина. Кроме того, под запрет попали детские энциклопедии «Животные», «Домашние животные», «Что? Где? Почему?».

Как отмечает Госстандарт, предписания в отношении детских книг из России приняты по причине их несоответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

Речь идет о п.3 ст.8 указанного регламента, где указано, что пробел между словами в издательской продукции для дошкольного и младшего школьного возраста должен быть равен кеглю шрифта. Именно это нарушение выявлено во всех 11 детских книгах, что и сделало их опасными. Так, например, в детских рассказах Михаила Пришвина кегль основного шрифта был равен 4,0 мм, а минимальный пробел между словами составлял всего 2,8 мм.
Ej.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Актуальный Разговор: Выборы 2020 СТАРТ! Бабарико,...
Игорь Драко
Оппозиция: «Я померла! Дайте насладиться»
Алесь Бяляцкі
История: XVIII. ПОМИЛОВАНИЕ «ДЕКАБРИСТОВ» |...
Петр Рудковский
Пять заметок о «европейском кандидате»
Павел Знавец
О политическом моменте и моей позиции.
Ольга Карач
ПОСЛЕДНЯЯ КОМБИНАЦИЯ ЛУКАШЕНКО
Никита Ванин
Чистка лексикона


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru