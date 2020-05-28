











Сообщение об этом появилось на сайте районной государственной газеты "Ивьевский край". Такое решение районным центром гигиены и эпидемиологии объясняется ухудшением эпидемиологической ситуации в районе в связи с распространением коронавируса. На Ивьевщине введено ограничение количества посетителей, одновременно находящихся в торговых объектах, аптеках, почтах, банках, объектах общественного питания.





В районе утверждён план дополнительных мероприятий "по минимизации риска завоза и распространения COVID-19".





До сих пор информации об ухудшении ситуации с коронавирусом в Ивьевском районе не было. Он стал первым в Гродненской области, в котором вводятся такие ограничительные меры. Хотя на прошлой неделе были сообщения, что масочный режим намеревались ввести и в самом Гродно.





На 27 мая в нашей стране официально подтверждено 38 956 случаев COVID-19 (+897 за последние сутки). Количество новых случаев впервые за три последние недели меньше 900. Уже умерли 214 человек (+6 за сутки).



