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В Ивьевском районе ввели обязательное ношение масок в общественных местах

В Ивьевском районе ввели обязательное ношение защитных масок в общественных местах. Руководителям субъектов хозяйствования запрещается обслуживать посетителей без масок.




Сообщение об этом появилось на сайте районной государственной газеты "Ивьевский край". Такое решение районным центром гигиены и эпидемиологии объясняется ухудшением эпидемиологической ситуации в районе в связи с распространением коронавируса. На Ивьевщине введено ограничение количества посетителей, одновременно находящихся в торговых объектах, аптеках, почтах, банках, объектах общественного питания.

В районе утверждён план дополнительных мероприятий "по минимизации риска завоза и распространения COVID-19".

До сих пор информации об ухудшении ситуации с коронавирусом в Ивьевском районе не было. Он стал первым в Гродненской области, в котором вводятся такие ограничительные меры. Хотя на прошлой неделе были сообщения, что масочный режим намеревались ввести и в самом Гродно.

На 27 мая в нашей стране официально подтверждено 38 956 случаев COVID-19 (+897 за последние сутки). Количество новых случаев впервые за три последние недели меньше 900. Уже умерли 214 человек (+6 за сутки).
Еврорадио
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