Фото: strazgraniczna.pl





Об этом сообщил сайт strazgraniczna.pl.





Уточняется, что контрабанду обнаружили в понедельник сотрудники Надбужанского погранотдела и таможенной инспекции Тересполя во время проверки состава.





Нелегальный товар, оценочная стоимость которого составляет около 40 тысяч злотых, завернутый в черную пленку, был скрыт в платформах нескольких вагонов.





Обслуживающая поезд бригада пояснила, что не имеет отношения к данному незаконному грузу.











