Рэпер Серега прокомментировал скандал с экс-супругой

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Автор культового хита "Черный бумер", популярный рэпер Серега (Сергей Пархоменко) прокомментировал скандал со своей бывшей супругой Полиной Ололо, которая ранее заявила, что артист отобрал у нее сыновей Марка и Платона. На своей странице в Facebook артист сообщил, что пытается воспитывать сыновей в уважении к матери. Но Полина утверждает обратное.





"Для начала я могу и хочу сказать только хорошее о матери моих детей. Она – прекрасный человек с особым чувством материнской ответственности. Я принципиально воспитываю своих сыновей в абсолютном уважении к матери. Ее актуальное стремление заботиться о детях и любыми средствами убедить общественность в том, что их отец – недостойный и аморальный человек, еще до суда, продиктовано суровой необходимостью ее жизненных обстоятельств и чрезмерной впечатлительностью", – написал музыкант.





Серега также объяснил, почему раньше не давал комментариев на этот счет – он ждал результата судебного разбирательства. Также рэпер отметил, что Полина достаточно убедительна в своих доводах.





"Реальность такова, что мы все смотрим на мир по-разному, это нормально, и если, в представлении матери моих детей, отец ее детей похищает их и фальсифицирует разрешительные документы, нам всем придется допустить, что она, как автор своей реальности, как минимум искренне проживает ее. Она, кстати, достаточно убедительна в своей версии происходящего. Но если она права, то ей стоит доказать мою вину в правовом поле и предоставить мне нести соответствующее наказание. Именно поэтому мы все так ждем решения данного вопроса именно в правовом поле, вот почему я все это время был сознательно скуп на комментарии", – добавил певец.





По его словам, при большом желании он давно бы мог сделать из этого скандала развлекательное шоу, но поскольку ситуация касается будущего его сыновей, он этого не сделал. Также он не видит никакой катастрофы в том, что родители иногда "видят процесс воспитания и образования своих детей по-разному". А когда не удается придти к общему знаменателю, дело решается в суде.





"Сейчас речь идет лишь об определении места жительства с одним из родителей, а не о лишении родительских прав либо иной чрезвычайности, поэтому не нужно драматизировать ситуацию. И, наконец, заключительное. До суда мои дети находятся со мной при наличии у меня всех разрешительных документов со стороны их матери – этот факт легко проверить и подтвердить. Остальное вы узнаете после окончания судебного разбирательства, дождитесь же его, как и подобает воспитанным и законопослушным гражданам", – подытожил Пархоменко.









Сергей Пархоменко был трижды женат. Первая его супруга - кубинская модель Даями Моралес, вторая Полина Ололо, которая родила ему двоих сыновей, третьей его женой была певица Марина Матвеева.









В феврале текущего года экс-супруга рэпера Сереги Полина Ололо заявила, что артист забрал у нее двоих сыновей и запрещает им общаться с ней. По ее словам, бывший муж их унижал, оставлял одних дома на несколько дней и не заботился о здоровье детей.





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