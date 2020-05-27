В Москве продлили режим самоизоляции до 14 июня, но открывают парки и стадионы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер до 14 июня. При этом открываются для горожан парки, а для спортсменов - стадионы.
Из разъяснений на сайте мэра следует, что с 1 июня 2020 года столичные власти "начинают второй этап смягчения ограничений, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но смогут выходить на прогулки".
"С понедельника жители города, включая пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом", - говорится в сообщении мэра.
Заниматься спортом на свежем воздухе можно будет ежедневно до 9:00 утра, на пешие прогулки можно выходить с 9:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю - два раза в будни и один раз в выходной день по графику, опубликованному на mos.ru.
"Прогулочный режим" вводится в порядке эксперимента - на две недели, с 1 по 14 июня. После этого будет принято решение о том, можно ли разрешать прогулки без ограничений, пишет newsru.com
21:34 27/05/2020
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