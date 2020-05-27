Каким будет проходной балл в 2020 году?





Что изменится в системе образования Беларуси в связи с ситуацией с коронавирусом, обсуждали в программе СТВ «В обстановке мира».





Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

С учётом того, что специфическая четвёртая четверть, как вам кажется, уровень подготовки к сдаче ЦТ в этом году будет на том же уровне, как в прошлом году, или будет ниже?





«Предварительно подать документы в электронном личном кабинете». Как проведут вступительную кампанию в университете физкультуры





Юлия Саматыго, директор гимназии аг. Лошница Борисовского района:

Мне кажется, он должен, в принципе, остаться на том же уровне, потому что учащиеся, которые даже обучались дистанционно, они прилагали максимум усилий, чтобы не потерять того уровня, который они достигли. И надо сказать, что, в принципе, они же нацелены на учреждения высшего образования достаточно конкурентоспособные. И понимают, что сегодня балл зависит от того, как сдадут все.





Кстати, дети-выпускники в последнее время часто задают вопрос: «А вот как Вы думаете, каким останется проходной балл в этом году: будет он выше того уровня, который был в прошлом году либо ниже?» И, конечно, очень сложно ответить сегодня на этот вопрос, но мы понимаем, что, в любом случае, педагогический коллектив делает все, для того чтобы уровень сохранился на том же уровне, а возможно, и выше.





Потому что это задача первоочередная, наверное, любого учреждения образования – дать качественные знания.





Наталья Бушная, директор гимназии №1 им. Франциска Скорины г. Минска:

Но здесь тоже многое зависит от самого абитуриента, от самого выпускника. Ведь если он не ходил в учреждение образования, у него, в принципе, было даже времени больше сосредоточиться на эти три предмета. Если все остальные предметы – была дана такая возможность, поэтому можно ожидать, что будет и повыше. Понимаете? Можно ожидать. Но это всё зависит от того, как это было организовано самим учащимся. Потому что он мог увидеть, что по остальным предметам за три четверти у него вполне хорошие отметки. Все усилия сосредоточить на этих трёх предметах. Это тоже неплохо.







