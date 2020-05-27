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Коронавирус выявили у 50 работников "Гродно Азот". И это в течение месяца

Статистику по выявленным больным COVID-19 с конца апреля публикует ведомственная газета предприятия.

Как пишет Sputnik, за последний месяц коронавирусную инфекцию выявили у 50 сотрудников ОАО "Гродно Азот", примерно треть из них уже выздоровели.

Согласно данным, которые практически ежедневно публикует на страницах ведомственного издания медико-санитарная часть ОАО "Гродно Азот", по состоянию на 26 мая на предприятии COVID-19 подтвержден у 50 человек. Из них коронавирусная инфекция у 31 работника, а 19 человек выздоровели.


За неделю количество выявленных случаев коронавируса увеличилось примерно на 70%. Так, в начале прошлой недели – 18 мая – на предприятии числилось 29 сотрудников с подтвержденным COVID-19. Из них 8 человек считались выздоровевшими.


Количество контактов первого и второго уровня на нынешней неделе перестали публиковать. А 18 мая сообщалось о 38 контактах первого уровня и 41 контакте второго уровня.
Отметим, на крупном химическом предприятии с марта действуют мероприятия, препятствующие распространению вируса. Первые случаи коронавируса здесь были выявлены 24 апреля.
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