Видеофакт: песня в исполнении преподавателей гомельской школы "рвёт" сеть. Браво!
Учителя гомельской школы записали видео, которое набирает популярность в интернете. Педагоги спели известную с советских времен песню, подразумевая нынешнюю пандемию.
Очень позитивное видео записали педагоги гомельской средней школы №30, пишет kp.by Учителя сделали кавер на известную советскую композицию «Ищу тебя» («Всегда быть рядом не могут люди») из фильма «31 июня». Песню исполнили прекрасно, ведь школа - с музыкальным уклоном.
20:20 27/05/2020
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