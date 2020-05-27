



В стране зафиксирован 21 активный случай коронавируса, однако эти больные не госпитализированы.





«Сейчас в больницах после выписки (последнего – ред.) человека из госпиталя Мидлмор нет ни одного пациента с COVID-19», – сказал на пресс-конференции директор по вопросам здравоохранения Эшли Блумфилд.





По его словам, всего в стране зафиксирован 21 активный случай коронавируса, однако эти больные не госпитализированы.





Кроме того, в Новой Зеландии не зарегистрировано новых смертей и уже пятый день подряд нет новых случаев заражения.





По состоянию на 27 мая в Новой Зеландии выявили 1 504 случая инфицирования коронавирусом, умер 21 человек. Выздоровели 1 462 человека.





Напомним, еще 27 апреля в Новой Зеландии заявили о победе над коронавирусом. Премьер-министр Джасинда Ардерн отметила, что стране удалось избежать худшего, и объявила об отмене жестких мер карантина.







