Во время эпидемий вирусных болезней среди патологоанатомов и судмедэкспертов заболеваемость повышается в несколько раз. В середине апреля Еврорадио попыталось сделать материал об этом, но врачи не пошли на контакт.





Михаил Зубрицкий стал единственным практикующим патологоанатомом, который не побоялся дать журналистам комментарий, не скрывая своего имени.





- Изменился ли рабочий процесс у патологоанатомов во время пандемии COVID-19?





- Вообще-то, нам не рекомендуют давать комментарии на радио и говорят отправлять всех в облздрав. Но я в общих чертах могу сказать: нами закуплены в больших количествах средства защиты для наших сотрудников.





Изменился пропускной режим — вход в здание ограничен, ведётся постоянная санитарная обработка. На данный момент, к счастью, у нас ничего такого ещё не было — ну вы поняли чего. Ни один к нам не попадал в Гродненскую область.





- Может ли патологоанатом заразиться от умершего?





- Если не пользоваться средствами защиты, то почему нет?





- Протокол работы с умершими от COVID-19 предусматривает дополнительные меры предосторожности?





- Обязательно. Даже на все мало-мальски подозрительные случаи специалист отправляется “в полном доспехе”. Тем более сами сотрудники не хотят заразиться, поэтому проводятся санитарная обработка и все сопутствующие процедуры.





- Можно ли хоронить умерших от коронавируса в земле или только через крематорий?





- Хоронить можно, да.









По состоянию на 15 апреля, когда состоялся этот разговор, к гродненским патологоанатомам ещё не привезли ни одного пациента с официально подтвержденной коронавирусной инфекцией.





А 22 мая от COVID-19, несмотря на все меры предосторожности, умирает главный патологоанатом области. Как такое возможно?





В Беларуси не озвучивается статистика смертности от коронавируса среди медиков. Игнорируя рекомендации ВОЗ сообщать о заражённых среди медперсонала, Минздрав публикует только общее число выявленных случаев.





В последний раз статистика по областям в Беларуси озвучивалась 24 апреля. Тогда в Гродненской области было подтверждено всего 347 случаев коронавируса.