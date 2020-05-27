Патологоанатом рассказал о защите от COVID-19. А потом заразился сам и умер
22 мая в Гродно умер главный патологоанатом области Михаил Зубрицкий. Ему был 51 год. У Зубрицкого был подтверждённый коронавирус. Мужчина неделю находился в коме, 22 мая стал приходить в сознание, но улучшения не наступило.
Во время эпидемий вирусных болезней среди патологоанатомов и судмедэкспертов заболеваемость повышается в несколько раз. В середине апреля Еврорадио попыталось сделать материал об этом, но врачи не пошли на контакт.
Михаил Зубрицкий стал единственным практикующим патологоанатомом, который не побоялся дать журналистам комментарий, не скрывая своего имени.
- Изменился ли рабочий процесс у патологоанатомов во время пандемии COVID-19?
- Вообще-то, нам не рекомендуют давать комментарии на радио и говорят отправлять всех в облздрав. Но я в общих чертах могу сказать: нами закуплены в больших количествах средства защиты для наших сотрудников.
Изменился пропускной режим — вход в здание ограничен, ведётся постоянная санитарная обработка. На данный момент, к счастью, у нас ничего такого ещё не было — ну вы поняли чего. Ни один к нам не попадал в Гродненскую область.
- Может ли патологоанатом заразиться от умершего?
- Если не пользоваться средствами защиты, то почему нет?
- Протокол работы с умершими от COVID-19 предусматривает дополнительные меры предосторожности?
- Обязательно. Даже на все мало-мальски подозрительные случаи специалист отправляется “в полном доспехе”. Тем более сами сотрудники не хотят заразиться, поэтому проводятся санитарная обработка и все сопутствующие процедуры.
- Можно ли хоронить умерших от коронавируса в земле или только через крематорий?
- Хоронить можно, да.
По состоянию на 15 апреля, когда состоялся этот разговор, к гродненским патологоанатомам ещё не привезли ни одного пациента с официально подтвержденной коронавирусной инфекцией.
А 22 мая от COVID-19, несмотря на все меры предосторожности, умирает главный патологоанатом области. Как такое возможно?
В Беларуси не озвучивается статистика смертности от коронавируса среди медиков. Игнорируя рекомендации ВОЗ сообщать о заражённых среди медперсонала, Минздрав публикует только общее число выявленных случаев.
В последний раз статистика по областям в Беларуси озвучивалась 24 апреля. Тогда в Гродненской области было подтверждено всего 347 случаев коронавируса.
17:22 27/05/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение