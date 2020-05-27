Ужас! Минчанин топором разбил окна соседей и взял в заложники маленькую дочь
Сегодня, 27 мая, около 9 утра на телефон милиции 102 позвонила жительница столичной многоэтажки на улице Кольцова и сообщила, что неизвестный топором разбил окна в доме.
На место происшествия выбыл наряд группы задержания Департамента охраны. Оказалось, что мужчина заперся в квартире на третьем этаже того же дома. Милиционерам он сказал, что при себе у него есть граната и оружие, и в случае каких-либо попыток проникновения в квартиру их применит.
В помещении также находилась его малолетняя дочь.
К месту событий прибыла следственно-оперативная группа, сотрудники милиции Советского РУВД. При силовой поддержке ОМОН мужчина был задержан.
Его личность установлена.
В момент задержания 47-летний минчанин находился в состоянии алкогольного опьянения. Он доставлен для разбирательства в Советское РУВД.
Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
15:35 27/05/2020
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