На место происшествия выбыл наряд группы задержания Департамента охраны. Оказалось, что мужчина заперся в квартире на третьем этаже того же дома. Милиционерам он сказал, что при себе у него есть граната и оружие, и в случае каких-либо попыток проникновения в квартиру их применит.





В помещении также находилась его малолетняя дочь.





К месту событий прибыла следственно-оперативная группа, сотрудники милиции Советского РУВД. При силовой поддержке ОМОН мужчина был задержан.





Его личность установлена.













В момент задержания 47-летний минчанин находился в состоянии алкогольного опьянения. Он доставлен для разбирательства в Советское РУВД.





Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.