Вырезка из газеты «Чырвоны прамень» за 26 мая 2020 года





Сейчас в районе на лечении от коронавирусной инфекции находится 11-12 человек, последние четыре дня выявляют по одному заразившемуся каждый день, такая информацию была озвучена на аппаратном совещании у председателя Чашникского райисполкома Леонида Плешко, пишет газета «Чырвоны прамень».





Как отмечает vitebsk.cc , информация об эпидемиологической ситуации в регионе была опубликована только в бумажном издании газеты в заметке с названием «Вовремя и качественно обслужить и поддержать» из №42 за 26 мая. На сайте «Чырвонага прамня» этого материала нет.





Как сообщалось ранее, в конце апреля в деревне Кащино умерла 84-летняя женщина, которую похоронили упаковав в два пластиковых пакета. Класть в гроб тело пришлось зятю старушки, родные в семье которых она жила, попали в больницу с положительными тестами на коронавирус.





Следует отметить, что Чашникский район - далеко не самый "горящий" по COVID-19, а скорее один из ссамых благополучных на Витебщине, особенно в сравнении с теми же Столбцами, Докшицами и еще как минимум десятком-другим белорусских регионов. А всего в стране, напомним, 118 районов.



