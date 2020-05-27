Появилась официальная COVID-статистика по Чашникскому району - она многое объясняет
С начала эпидемии COVID-19 в Чашникском районе Витебской области по официальным данным коронавирусом заразились 62 человека, три пациента с таким диагнозом умерли.
Вырезка из газеты «Чырвоны прамень» за 26 мая 2020 года
Сейчас в районе на лечении от коронавирусной инфекции находится 11-12 человек, последние четыре дня выявляют по одному заразившемуся каждый день, такая информацию была озвучена на аппаратном совещании у председателя Чашникского райисполкома Леонида Плешко, пишет газета «Чырвоны прамень».
Как отмечает vitebsk.cc, информация об эпидемиологической ситуации в регионе была опубликована только в бумажном издании газеты в заметке с названием «Вовремя и качественно обслужить и поддержать» из №42 за 26 мая. На сайте «Чырвонага прамня» этого материала нет.
Как сообщалось ранее, в конце апреля в деревне Кащино умерла 84-летняя женщина, которую похоронили упаковав в два пластиковых пакета. Класть в гроб тело пришлось зятю старушки, родные в семье которых она жила, попали в больницу с положительными тестами на коронавирус.
Следует отметить, что Чашникский район - далеко не самый "горящий" по COVID-19, а скорее один из ссамых благополучных на Витебщине, особенно в сравнении с теми же Столбцами, Докшицами и еще как минимум десятком-другим белорусских регионов. А всего в стране, напомним, 118 районов.
И если к этому добавить еще и относительно крупные города, когда в том же Борисове стало известно о 4 смертях только среди медиков, а в Минске только в апреле 117 человек умерли от "ковидных" пневмоний, то, как говорят, пазл сложился - все это подтверждает мнение рядовых медиков, которые говорят, что официальные цифры надо умножать как минимум на 5.
"Белорусский пратизан"
15:07 27/05/2020
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