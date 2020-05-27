+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Интересный поворот: власти Витебщины сообщали о 5,4 тысячи пневмоний в апреле-мае, а через две недели их оказалось... 3,5 тысячи

За апрель-май из стационаров области были выписали более 3,5 тысячи человек, перенесших пневмонию.


Об этом сообщили на заседании областного штаба по борьбе с COVID-19, пишут «Витебские вести».

Точных данных, сколько жителей области перенесли коронавирус и пневмонии, до сих пор нет. Со статистикой по выздоровевшим тоже оказалось не все понятно.

Сейчас, в конце мая, власти сообщают про 3,5 тысячи человек, излечившихся от пневмонии. 

А две недели назад, 13 мая, на заседании областного штаба по борьбе с COVID-19 глава облздрава Михаил Вишневецкий сообщил, что с 1 апреля по 12 мая в Витебской области выписали более 5400 пациентов, вылеченных от пневмонии.


Можно допустить, что 13 мая речь шла о всех пневмониях, а 27-го — только о «ковидных», но ни одно из госСМИ, присутствовавших на оперштабе, этого не уточняет. 

Не смог TUT.BY и оперативно получить разъяснения от начальника облздрава.

Если предположение неверно, то сложно представить, куда могли «пропасть» почти 2 тысячи выписанных из больниц пациентов с пневмонией.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Пять заметок о «европейском кандидате»
Павел Знавец
О политическом моменте и моей позиции.
Ольга Карач
ПОСЛЕДНЯЯ КОМБИНАЦИЯ ЛУКАШЕНКО
Никита Ванин
Чистка лексикона
Павел Севярынец
ЛУКАШЭНКА, СЫХОДЗЬ – РАЗАМ З ЗАРАЗАЙ!
Канапацкая Ганна
О гибридном аншлюсе и менеджере «Газпрома»
Анатолий Шумченко
МОЯ ЦЕЛЬ!


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru