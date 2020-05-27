Интересный поворот: власти Витебщины сообщали о 5,4 тысячи пневмоний в апреле-мае, а через две недели их оказалось... 3,5 тысячи
За апрель-май из стационаров области были выписали более 3,5 тысячи человек, перенесших пневмонию.
Об этом сообщили на заседании областного штаба по борьбе с COVID-19, пишут «Витебские вести».
Точных данных, сколько жителей области перенесли коронавирус и пневмонии, до сих пор нет. Со статистикой по выздоровевшим тоже оказалось не все понятно.
Сейчас, в конце мая, власти сообщают про 3,5 тысячи человек, излечившихся от пневмонии.
А две недели назад, 13 мая, на заседании областного штаба по борьбе с COVID-19 глава облздрава Михаил Вишневецкий сообщил, что с 1 апреля по 12 мая в Витебской области выписали более 5400 пациентов, вылеченных от пневмонии.
Можно допустить, что 13 мая речь шла о всех пневмониях, а 27-го — только о «ковидных», но ни одно из госСМИ, присутствовавших на оперштабе, этого не уточняет.
Не смог TUT.BY и оперативно получить разъяснения от начальника облздрава.
Если предположение неверно, то сложно представить, куда могли «пропасть» почти 2 тысячи выписанных из больниц пациентов с пневмонией.
14:34 27/05/2020
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