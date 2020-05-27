



Об этом в своем Instagram-аккаунте проинформировал председатель Полоцкого райисполкома Игорь Маркович.





По результатам опроса, 42% респондентов высказались за проведение праздника в сентябре нынешнего года, а 58% - за его перенос на май следующего.





Руководитель района поблагодарил всех полочан за активное участие в опросе, а также проинформировал об окончательном решении по этому поводу.





"Учитывая эпидемическую ситуацию и большинство ваших мнений, День рождения нашего города будем отмечать в мае 2021 года. Но и в этом году полочане не останутся без праздника. В более сдержанном формате можно провести традиционные для осенней поры мероприятия", - написал Игорь Маркович.





С 2017 года Полоцк отмечает День города в сентябре, но ранее он проходил в мае. В этом году одному из самых древних городов официально исполнится 1158 лет.