Запись семинара в тот же вечер исчезла, Минздрав оперативно опубликовал свое разъяснение, а Минздрав оперативно опубликовал свое разъяснение, а The Village Беларусь заинтересовался, кто этот доктор, который нечаянно слил провокационную информацию.





Что произошло?

В прошлую пятницу на малоизвестном YouTube-канале «Медиа Норма» появилась запись вебинара об анестезиолого-реанимационной помощи пациентам с коронавирусом. Его провело Белорусское общество анестезиологов-реаниматологов.





Александр Дзядзько — председатель общества — был первым выступающим. Помимо узкопрофильной информации, понятной только врачам, в докладе Александра промелькнули цифры, которые опубликовал у себя Facebook Кирилл Волошин и многие независимые СМИ.





В своем выступлении главный реаниматолог страны показал (как он думал) коллегам число пациентов с коронавирусом, оказавшихся в реанимациях Минска в апреле 2020 года — 436 человек, и число умерших — 117 человек. И сделал вывод, что летальность в Минске — 27% — такая же, как и средняя по Европе.





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Цифры Александра разошлись с официальной статистикой Минздрава, согласно которой на 30 апреля в Беларуси было 89 умерших с коронавирусом по всей Беларуси, а не в одном только Минске. согласно которой, а не в одном только Минске.





Новость быстро разлетелась по интернету, мы думаем, не в последнюю очередь благодаря информационной стерильности, организованной Минздравом. Щедростью в этом плане ведомство никогда не отличалось, но на еженедельных брифингах давало контент, который помогал, если не представить реальную картину, то хотя бы пофантазировать.





Вечером того же дня Минздрав в своем телеграм-канале написал обращение к «любителям сенсаций» и разъяснил, что на самом деле означает статистика, нечаянно опубличенная Александром.





Если кратко: цифры на слайдах — это сырая информация, которая потом уточнялась и корректировалась — часть из этих 436 человек в итоге все-таки умерла не от коронавируса, еще часть — вошла в майскую статистику Минздрава. И вообще половина заболевших COVID-19 — находится в Минске.





Еще чуть позже видео исчезло с YouTube-канала.





А вечером в воскресенье на канале «Беларусь 1» вышел бодрый сюжет под названием «Объективный счет, не ради хайпа», ссылку на который распространил в своем телеграм-канале Минздрав.





ожидается, что в мае выживаемость пациентов после ИВЛ достигнет 70% (вопреки общемировому тренду — 12%). В нем показали мужчину, который задышал самостоятельно после 39 дней на ИВЛ , и Александра Дзядзько, который рассказал, что в Беларуси научились эффективно помогать больным с коронавирусной инфекцией и



Кто такой Александр Дзядзько?

Анестезиологу-реаниматологу Александру Дзядзько 62 года, больше 35 из них он работает врачом. Александр — один из топовых врачей в стране, входит в число главных внештатных специалистов Минздрава вместе с другими известными врачами — Олегом Руммо (главный трансплантолог) и Юрием Островским (главный кардиохирург). Сейчас он возглавляет отдел анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии.





Ответственный за смерти от коронавируса

По сути, Александр — главный ответственный за работу реанимационных отделений больниц в стране. И, вероятно, именно ему придется разделить ответственность с главой Минздрава за достижение высокой цели, поставленной Лукашенко:





«Бороться за жизнь людей. Показатель один останется — смертность людей. И то, что мы в этом плане лучшие в мире, — никто уже не оспаривает. Никто!».





Кстати, в эпидемию свиного гриппа в 2009 году Дзядзько тоже отвечал за работу реанимаций Минска, но в другом статусе — главный внештатный анестезиолог-реаниматолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома.





В начале 2010 года именно он озвучил итоговые цифры умерших от вирусных пневмоний, вызванных гриппом, и отчитался за некоторые ошибки. Он рассказал, что за весь 2009 год в реанимациях Минска от пневмонии умерли 123 человека, из них у 88 был определен вирус пандемического гриппа A (H1N1).





Дзядзько тогда отметил несколько «организационных просчетов»: дефицит ряда необходимых противовирусных препаратов и медоборудования, дефицит кадров и низкая эффективность их работы. Кроме того, больные поступали в отделения реанимации с опозданием.









Работал с людьми из близкого круга Лукашенко

В 90-е годы Александр Дзядзько участвовал в создании медицинского центра МТЗ, который возглавлял Александр Шакутин (теперь — миллионер, влиятельный бизнесмен, председатель совета директоров «Амкодора», вероятно, друг семьи Лукашенко, по крайней мере, в прошлом).





Кроме того, Александр больше 10 лет работает в команде с другим влиятельным врачом — Олегом Руммо, которого Лукашенко однажды назвал «великим человеком» и включил в число своих доверенных лиц в избиратльной кампании 2015 года.





Сам Дзядзько тоже не раз получал награды и поздравления от Лукашенко. В 2013 году он был назван «минчанином года» в области здравоохранения. В 2016 году Александр Дзядзько вместе с Олегом Руммо и другими врачами был отмечен Государственной премией за разработку и внедрение технологий трансплантации органов у детей и взрослых.





А в январе прошлого года получил из рук Лукашенко диплом доктора медицинских наук.





Публично высказывался за открытые реанимации

— Реанимационные отделения, безусловно, должны быть открытыми, их недоступность — пережиток прошлого. Никакой инфекционной опасности от посетителей нет. Опыт показывает, что лучше, чем родственники, никто не будет ухаживать за больным. Хотя случается, что дети привозят в больницу своих престарелых родителей и уезжают на отдых, а потом возвращаются и пишут жалобы. Кроме того, присутствие родственников дисциплинирует медицинских работников.





Пациент самостоятельно может решать, кого бы он хотел видеть около себя во время болезни. Конечно, невозможен допуск к больным туберкулезом, также не стоит всех пускать в акушерские стационары. Учреждение самостоятельно может решать, в какие отделения допускать посетителей, - сказал в 2019 во время профильного круглого стола Александр.





Участвовал в уникальных операциях

Пока Дзядзько был заведующим отделением анестезиологии 9-й ГКБ, ему удалось продвинуть несколько новаций. Так, с подачи Александра в этой больнице появилась первая в стране палата пробуждения. Несколько лет спустя именно в этой палате оборудовали операционную, в которой выполнили первые трансплантации печени. В этой операции участвовал и Дзядзько, а также в первой трансплантации легкого и пересадке комплекса «печень–почка».





«Александр Дзядзько сумел создать в нашем РНПЦ одну из лучших в стране служб анестезиологии и реаниматологии. Он очень надежный человек», — сказал о нем Руммо.









Проходил по «делу медиков»

В мае 2019 года Александр Дзядзько внезапно не вышел на работу . Спустя 3 дня Следственный комитет заявил, что против него возбуждено и расследуется уголовное дело по фактам получения взяток от представителей коммерческих структур за решение вопросов, входящих в его компетенцию.





Так, Александру удалось попасть в последний вагон «дела медиков», которое тянулось еще с 2017 года. По нему также проходили коллеги Александра по 9-й больнице — главный врач Валерий Кушниренко (5 лет лишения свободы с конфискацией) и заведующий эндоскопическим отделением Андрей Савченко (лишен свободы на 2,5 года).





Сам Александр после краткосрочного задержания вернулся к работе, к нему была применена мера пресечения в виде личного поручительства. В СМИ появлялась информация, что за него поручился сам Руммо, следственный комитет не подтвердил и не опроверг ее.





С тех пор информация о дальнейшем расследовании дела в СМИ не поступала.







