COVID-19: Минздрав признал за сутки 6 смертей и 897 новых зараженных

По официальной версии по состоянию на 27 мая в стране выявлено 38 тысяч 956 человек с положительным тестом на COVID-19. Это на 897 человек меньше, чем накануне.





Сообщается, что 214 человек умерли - таким образом за сутки из-за COVID-19 не стало 6 человек





При этом выздоровели и выписаны 15 тыс. 923 пациента.





Утверждается, что всего было проведено 485 тыс. 534 теста.







