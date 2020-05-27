Владимир Фролов более 20 лет работал на станции скорой помощи в Борисове. Сначала водителем, а в последние годы — санитаром. Об этом рассказал " 60-летнийболее 20 лет работал на станции скорой помощи в Борисове. Сначала водителем, а в последние годы — санитаром. Об этом рассказал " Свабодзе " знакомый Владимира, медик из центральной районной больницы в Борисове.





Во время эпидемии коронавируса Владимир работал в бригаде, которая перевозила пациентов на машине скорой помощи. Больных с подтвержденным COVID-19 его бригада не перевозила. Однако это не исключает контакта с инфицированными коронавирусом, считает собеседник издания.





«Медики из таких бригад иногда меньше заботятся о своей безопасности, так как считается, что у них меньше риск столкнуться с коронавирусом, — сказал борисовский медик. — Но это все равно опасно».





По его словам, Владимиру стало плохо 18 мая. В тот же день его госпитализировали с подозрением на инфаркт и положили в реанимацию. На следующий день санитар умер.





Смерть санитара подтверждена руководством станции скорой помощи при Центральной районной больнице в Борисове. По их словам, Фролов умер от инфаркта.





Но, как стало известно редакции "Свабоды", в заключении о смерти Владимира Фролова написано, что причиной стал синдром респираторного расстройства, вызванный двусторонней пневмонией. При этом коллеги считают, что у Владимира Фролова был и коронавирус.





«Неизвестно, делали ли тест вообще, — говорит сотрудник больницы. — Мое мнение, что это был коронавирус. Очень высока вероятность. От обычной пневмонии люди не умирают на второй день».





Собеседник также отметил, что вскрытие тела Владимира делали не в Борисове, а в Минском областном морге. Туда обычно отвозят покойников, которые умерли от коронавируса или с подозрением на коронавирус.





Это третья смерть медика в ЦРБ Борисова за время эпидемии коронавируса. 8 апреля скончался фельдшер скорой помощи Василий Липинин, а 16 мая — медсестра Татьяна Коваленок. У обоих был подтвержденный коронавирус.









В Борисовском районе под лечение от пневмоний и COVID-19 перепрофилированы две больницы — городская №2 и больница в деревне Лошница — около 500 койко-мест. Также часть пациентов отправляют в больницы Жодино и Крупок.



