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Четыре смерти за несколько дней: в Борисове умер третий медик - официально от пневмонии

Владимир Фролов работал санитаром в бригаде скорой помощи в Борисове. 18 мая его госпитализировали с подозрением на инфаркт, и уже на следующий день он умер в реанимации. Однако оказалось, что причиной смерти стала пневмония. Коллеги считают, что у него был COVID-19.

Четыре смерти за несколько дней: в Борисове умер третий медик - официально от пневмонии
60-летний Владимир Фролов более 20 лет работал на станции скорой помощи в Борисове. Сначала водителем, а в последние годы — санитаром. Об этом рассказал "Свабодзе" знакомый Владимира, медик из центральной районной больницы в Борисове.

Во время эпидемии коронавируса Владимир работал в бригаде, которая перевозила пациентов на машине скорой помощи. Больных с подтвержденным COVID-19 его бригада не перевозила. Однако это не исключает контакта с инфицированными коронавирусом, считает собеседник издания.

«Медики из таких бригад иногда меньше заботятся о своей безопасности, так как считается, что у них меньше риск столкнуться с коронавирусом, — сказал борисовский медик. — Но это все равно опасно».

По его словам, Владимиру стало плохо 18 мая. В тот же день его госпитализировали с подозрением на инфаркт и положили в реанимацию. На следующий день санитар умер.

Смерть санитара подтверждена руководством станции скорой помощи при Центральной районной больнице в Борисове. По их словам, Фролов умер от инфаркта.

Но, как стало известно редакции "Свабоды", в заключении о смерти Владимира Фролова написано, что причиной стал синдром респираторного расстройства, вызванный двусторонней пневмонией. При этом коллеги считают, что у Владимира Фролова был и коронавирус.

«Неизвестно, делали ли тест вообще, — говорит сотрудник больницы. — Мое мнение, что это был коронавирус. Очень высока вероятность. От обычной пневмонии люди не умирают на второй день».

Собеседник также отметил, что вскрытие тела Владимира делали не в Борисове, а в Минском областном морге. Туда обычно отвозят покойников, которые умерли от коронавируса или с подозрением на коронавирус.

Это третья смерть медика в ЦРБ Борисова за время эпидемии коронавируса. 8 апреля скончался фельдшер скорой помощи Василий Липинин, а 16 мая — медсестра Татьяна Коваленок. У обоих был подтвержденный коронавирус.


В Борисовском районе под лечение от пневмоний и COVID-19 перепрофилированы две больницы — городская №2 и больница в деревне Лошница — около 500 койко-мест. Также часть пациентов отправляют в больницы Жодино и Крупок.

По информации, известной СМИ, с 16 по 19 мая в Беларуси от пневмонии и коронавируса погибли четверо медиков: медсестра и санитар в Борисове, медсестра в Пинске и врач в Солигорске.

На сегодня уже известно о смерти 18 медсестер, фельдшеров, врачей и водителей машин медпомощи, ставших жертвами пневмонии и коронавируса.
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