Иностранцев будут лишать беларуского гражданства — вот за что





«В проекте закона есть норма о том, чтобы лишать беларуского гражданства лиц других государств за террористическую, экстремистскую деятельность и причинение тяжкого вреда интересам Республики Беларусь», — сообщил Sputnik эксперт, знакомый с ходом разработки данного законопроекта.





По его словам, такая норма вводится в беларуское законодательство впервые, и она будет касаться тех иностранцев, которые прошли в Беларуси процедуру натурализации, но причинили тяжкий вред интересам Беларуси, были уличены в причастности к терроризму и экстремизму.





Собеседник агентства также отметил, что законопроектом предлагается ряд норм, направленных на либерализацию законодательства в области получения беларуского гражданства для иностранных граждан.





К примеру, проектом закона предлагается упростить институт восстановления гражданства для бывших беларуских граждан, которые уехали из страны после 2001 года и получили гражданство в других странах.





«Тогда из Беларуси выехали десятки тысяч соотечественников. Теперь поступают обращения о том, чтобы упростить процедуру восстановления беларуского гражданства для них и их потомков. Для этого и был разработан законопроект», — сказал собеседник.





Он также рассказал, что в проекте закона содержится норма о том, чтобы сократить сроки гражданской натурализации для иностранцев в Беларуси с семи до трех лет.«В проекте закона есть норма о том, чтобы лишать беларуского гражданства лиц других государств за террористическую, экстремистскую деятельность и причинение тяжкого вреда интересам Республики Беларусь», — сообщил эксперт, знакомый с ходом разработки данного законопроекта.









По его словам, такая норма вводится в беларуское законодательство впервые, и она будет касаться тех иностранцев, которые прошли в Беларуси процедуру натурализации, но причинили тяжкий вред интересам Беларуси, были уличены в причастности к терроризму и экстремизму.





Собеседник агентства также отметил, что законопроектом предлагается ряд норм, направленных на либерализацию законодательства в области получения беларуского гражданства для иностранных граждан.





К примеру, проектом закона предлагается упростить институт восстановления гражданства для бывших беларуских граждан, которые уехали из страны после 2001 года и получили гражданство в других странах.





«Тогда из Беларуси выехали десятки тысяч соотечественников. Теперь поступают обращения о том, чтобы упростить процедуру восстановления беларуского гражданства для них и их потомков. Для этого и был разработан законопроект», — сказал собеседник.





Он также рассказал, что в проекте закона содержится норма о том, чтобы сократить сроки гражданской натурализации для иностранцев в Беларуси с семи до трех лет.