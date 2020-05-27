Иностранцев будут лишать беларуского гражданства — вот за что
Законодательная норма об утрате беларуского гражданства иностранцем, который был уличен в экстремизме, терроризме, разрабатывается в Беларуси — она содержится в проекте закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь». В ближайшее время проект закона будет рассмотрен на заседании профильной комиссии нижней платы беларуского парламента.
«В проекте закона есть норма о том, чтобы лишать беларуского гражданства лиц других государств за террористическую, экстремистскую деятельность и причинение тяжкого вреда интересам Республики Беларусь», — сообщил Sputnik эксперт, знакомый с ходом разработки данного законопроекта.
По его словам, такая норма вводится в беларуское законодательство впервые, и она будет касаться тех иностранцев, которые прошли в Беларуси процедуру натурализации, но причинили тяжкий вред интересам Беларуси, были уличены в причастности к терроризму и экстремизму.
Собеседник агентства также отметил, что законопроектом предлагается ряд норм, направленных на либерализацию законодательства в области получения беларуского гражданства для иностранных граждан.
К примеру, проектом закона предлагается упростить институт восстановления гражданства для бывших беларуских граждан, которые уехали из страны после 2001 года и получили гражданство в других странах.
«Тогда из Беларуси выехали десятки тысяч соотечественников. Теперь поступают обращения о том, чтобы упростить процедуру восстановления беларуского гражданства для них и их потомков. Для этого и был разработан законопроект», — сказал собеседник.
Он также рассказал, что в проекте закона содержится норма о том, чтобы сократить сроки гражданской натурализации для иностранцев в Беларуси с семи до трех лет.«В проекте закона есть норма о том, чтобы лишать беларуского гражданства лиц других государств за террористическую, экстремистскую деятельность и причинение тяжкого вреда интересам Республики Беларусь», — сообщил эксперт, знакомый с ходом разработки данного законопроекта.
По его словам, такая норма вводится в беларуское законодательство впервые, и она будет касаться тех иностранцев, которые прошли в Беларуси процедуру натурализации, но причинили тяжкий вред интересам Беларуси, были уличены в причастности к терроризму и экстремизму.
Собеседник агентства также отметил, что законопроектом предлагается ряд норм, направленных на либерализацию законодательства в области получения беларуского гражданства для иностранных граждан.
К примеру, проектом закона предлагается упростить институт восстановления гражданства для бывших беларуских граждан, которые уехали из страны после 2001 года и получили гражданство в других странах.
«Тогда из Беларуси выехали десятки тысяч соотечественников. Теперь поступают обращения о том, чтобы упростить процедуру восстановления беларуского гражданства для них и их потомков. Для этого и был разработан законопроект», — сказал собеседник.
Он также рассказал, что в проекте закона содержится норма о том, чтобы сократить сроки гражданской натурализации для иностранцев в Беларуси с семи до трех лет.
09:35 27/05/2020
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