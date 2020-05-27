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Реконструкторы Бреста в этом году отказались от показа защиты крепости

В Бресте отменили реконструкцию обороны крепости. Об этом военно-исторический клуб "Гарнизон" сообщил на своей странице "Вконтакте". Мероприятие было назначено на 22 июня.


Отмена связана с пандемией коронавируса, передает "Еврорадио".

"Решением Брестского городского исполнительного комитета отменено проведение реконструкции защиты Брестской крепости 2020. Мы очень сожалеем, но в это нелёгкое время важно сохранить свое здоровье", — говорится в сообщении организаторов.

В прошлом году в реконструкции участвовали около полутора тысяч человек из 11 стран.

По состоянию на 26 мая в Беларуси зарегистрировано более 38 тысяч случаев коронавируса, 208 пациентов умерли.Отмена связана с пандемией коронавируса.


"Решением Брестского городского исполнительного комитета отменено проведение реконструкции защиты Брестской крепости 2020. Мы очень сожалеем, но в это нелёгкое время важно сохранить свое здоровье", — говорится в сообщении организаторов.

В прошлом году в реконструкции участвовали около полутора тысяч человек из 11 стран.

По состоянию на 26 мая в Беларуси зарегистрировано более 38 тысяч случаев коронавируса, 208 пациентов умерли.
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