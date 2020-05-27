



Отмена связана с пандемией коронавируса, передает "Еврорадио"





"Решением Брестского городского исполнительного комитета отменено проведение реконструкции защиты Брестской крепости 2020. Мы очень сожалеем, но в это нелёгкое время важно сохранить свое здоровье", — говорится в сообщении организаторов.





В прошлом году в реконструкции участвовали около полутора тысяч человек из 11 стран.





По состоянию на 26 мая в Беларуси зарегистрировано более 38 тысяч случаев коронавируса, 208 пациентов умерли.Отмена связана с пандемией коронавируса.









"Решением Брестского городского исполнительного комитета отменено проведение реконструкции защиты Брестской крепости 2020. Мы очень сожалеем, но в это нелёгкое время важно сохранить свое здоровье", — говорится в сообщении организаторов.





В прошлом году в реконструкции участвовали около полутора тысяч человек из 11 стран.





По состоянию на 26 мая в Беларуси зарегистрировано более 38 тысяч случаев коронавируса, 208 пациентов умерли.