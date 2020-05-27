Об этом сообщается на сайте Worldometer.





За эти сутки было зарегистрировано в общей сложности 6 657 случаев, из них наибольшее количество новых заболевших в Мексике — 3 455 (74 560 всего). Новых смертей по миру зарегистрировано 571, из них 501 - в Мексике.





США остаётся на первом месте по числу заражений, там на сегодня 1 725 275 случаев, в частности 100 572 летальных, 479 969 выздоровели.





В Бразилии сегодня зарегистрировали 2 147 новых случая (394 507 всего) и 44 новых смертей (24 593 всего), выздоровело 158 593 человека.





На третьем месте по числу случаев коронавируса находится Россия, на четвертом и пятом Испания и Великобритания.