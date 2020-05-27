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Минздрав: В Брестской области заболеваемость коронавирусом идет на спад, а по Гомельской есть вопросы

Первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич оценил ситуацию с COVID-19 регионах.


На встрече с журналистами, которая прошла 26 мая, Дмитрий Пиневич отметил, что в Брестской области число заболевших коронавирусом уменьшается, пишет Белта.

«Во всех крупных городах Бреста и Брестской области наблюдался рост заболеваемости коронавирусом, но он уже идет на спад. По Гомельской области есть некоторые вопросы, но 27 мая я намерен туда поехать», — рассказал Пиневич.

Он также подчеркнул, что в Витебской области учреждения здравоохранения, которые работали с инфицированными COVID-19, начали постепенно возвращаться к своему привычному режиму работы. Относительно спокойная обстановка наблюдается и в Могилевской области.

Дмитрий Пиневич отметил, что Минздрав держит ситуацию в областях под контролем.
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