



На встрече с журналистами, которая прошла 26 мая, Дмитрий Пиневич отметил, что в Брестской области число заболевших коронавирусом уменьшается, пишет Белта





«Во всех крупных городах Бреста и Брестской области наблюдался рост заболеваемости коронавирусом, но он уже идет на спад. По Гомельской области есть некоторые вопросы, но 27 мая я намерен туда поехать», — рассказал Пиневич.





Он также подчеркнул, что в Витебской области учреждения здравоохранения, которые работали с инфицированными COVID-19, начали постепенно возвращаться к своему привычному режиму работы. Относительно спокойная обстановка наблюдается и в Могилевской области.



