ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса













На утро 27 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 5 684 795 человек, 352 225 умерли, 2 430 593 выздоровели. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.





CША находятся на первом месте по количеству инфицированных, всего заболели COVID-19 1 725 275 человек, зафиксированы 100 572 летальных случаев, выздоровели 479 969 пациентов.





На втором месте по количеству заболевших – Бразилия, 394 907 инфицированы, зафиксированы 24 593 летальных случаев, 158 593 выздоровевших.





На третьем – Россия, где заразились COVID-19 362 342 человека, 3807 умерли, выздоровели 131 129.





На четвертом Испания, где 283 339 зараженных , 27 117 летальных случаев, 196 958 выздоровевших.





Британия – на пятом, в стране 265 227 случаев, 37 048 умерли, данных о выздоровевших нет.





Италия – на шестом, заболели 230 555 человек, летальных случаев 32 955, 144 658 выздоровевших.





На седьмом Франция – 182 722 инфицированы, 28 530 умерли, 65 879 выздоровели.





Германия – на восьмом, 181 288 заболевших, 8 498 умерли, 162 000 выздоровели.