Завтра, 27 мая, ожидаются дожди по юго-востоку Беларуси

27 мая погодные условия по северо-западной половине страны будет определять область повышенного атмосферного давления, по юго-восточной половине скажется влияние фронтального раздела.





Ожидается переменная облачность. Преимущественно по юго-восточной половине страны пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах республики прогремят грозы. Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, максимальная - днем +17..+23°С.





Атмосферное давление будет слабо падать.



