+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Селфи не на жизнь: в Кобрине девушки снимались на крыше пятиэтажки. Одна из них сорвалась вниз

В Кобрине две несовершеннолетние подруги решили устроить фотосессию на краю крыши пятиэтажного дома.

Одна из них поскользнулась и упала на землю. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в СК.


В комитете проинформировали, что 16- и 17-летняя подруги употребляли спиртное, а после решили сделать экстремальное фото на крыше дома. Они поднялись на крышу пятиэтажки и подошли к ее краю. Одна из девушек поскользнулась и упала вниз.

Пострадавшую с телесными повреждениями госпитализировали — она в тяжелом состоянии.

Следователи проводят проверку по делу. Назначен ряд экспертиз, устанавливаются причины и условия произошедшего.

Фото СК
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
О политическом моменте и моей позиции.
Ольга Карач
ПОСЛЕДНЯЯ КОМБИНАЦИЯ ЛУКАШЕНКО
Никита Ванин
Чистка лексикона
Павел Севярынец
ЛУКАШЭНКА, СЫХОДЗЬ – РАЗАМ З ЗАРАЗАЙ!
Канапацкая Ганна
О гибридном аншлюсе и менеджере «Газпрома»
Анатолий Шумченко
МОЯ ЦЕЛЬ!
Игорь Драко
Беспристрастно: внешний вид и голос кандидатов


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru