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В Гомеле закрыли детский приют

В Гомеле временно закрылся городской социально-педагогический центр, передаёт "Радио Свобода".

Гомельский городской социально-педагогический центр / svaboda.org

Сейчас в здании только сторож. "Здесь только я, сторож. Администрация на больничном, дети все в больнице как "контакты", — сообщил мужчина журналистам.


Родственники детей — социальных сирот говорят, что в приюте зафиксирована вспышка коронавируса. Заболела одна из воспитанниц, остальных детей забрали в больницу как контактов первого уровня. Болезнь диагностирована также у сотрудников приюта — они сейчас на больничном.

Заместитель начальника управления образования Гомельского горисполкома Елена Порошина заявила, что никаких комментариев насчёт приюта пока дать не может.

Социально-педагогический центр работает в Гомеле с 2000 года. Приют для социальных сирот рассчитан на 30 детей — от 3 до 18 лет. Сюда попадают преимущественно дети, находящиеся в социально опасном положении, и социальные сироты, которых отобрали у родителей, которые злоупотребляли алкоголем.
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